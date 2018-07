SILVIS, Ill. — Michael Kim a remis une carte de 66 (moins-5) pour remporter la Classique John Deere par huit coups, dimanche.

Kim, qui a fêté son 25e anniversaire de naissance samedi, a montré un pointage cumulatif de moins-27, battant par un coup le record du tournoi, établi par Steve Stricker en 2010.

La victoire de Kim, sa première en carrière sur le circuit de la PGA, lui a permis de se qualifier pour l’Omnium britannique, qui aura lieu la semaine prochaine à Carnoustie.

Bronson Burgoon (69), Francesco Molinari (64), Joel Dahmen (65) et Sam Ryder (66) ont partagé la deuxième position, à moins-19.

Kim a enlevé tout le suspense de cette ronde finale en réussissant un oiselet lors de ses trois premiers trous. Il s’est assuré du plus important écart pour une victoire depuis que le tournoi se déroule sur le parcours du TPC Deere Run, soit depuis 2000. J.P. Hayes (2002) et Vijay Singh (2003) avaient triomphé par quatre coups.

Mackenzie Hughes (65) et David Hearn (70) ont été les Canadiens les mieux classés du tournoi, à égalité au 16e rang. Nick Taylor (70) a conclu l’événement au 34e échelon tandis que ses compatriotes Corey Conners (68) et Ben Silverman (71) ont respectivement terminé en 50e et 65e places.