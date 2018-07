COLUMBUS, Ohio — Les Blue Jackets de Columbus ont offert de nouveaux contrats à l’attaquant Oliver Bjorkstrand et au défenseur Ryan Murray.

Bjorkstrand, âgé de 23 ans, au cinquième rang des marqueurs de l’équipe la saison dernière avec 11 buts et 29 mentions d’aide, a accepté une entente de trois ans d’une valeur de 7,5 millions $ US.

Murray, âgé de 24 ans, a pour sa part accepté l’offre qualificative d’un an au montant de 2,8 millions $.

Murray, qui a réussi un but et 11 passes en 44 matchs la saison dernière, pourrait jouer un rôle plus important la saison prochaine à la suite des départs des joueurs autonomes Jack Johnson et Ian Cole.

Artemi Panarin, le meilleur marqueur des Blue Jackets, a par ailleurs révélé sur son compte Twitter que lui et son agent doivent rencontrer le directeur général Jarmo Kekalainen, lundi, en France. Il peut devenir joueur autonome après la prochaine saison.