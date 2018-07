PARIS — Les membres de l’équipe française championne de la Coupe du monde de football sont rentrés de Russie, accueillis par des jets d’eau qui ont formé une arche au-dessus de l’avion, et ils ont eu droit au tapis rouge sur le tarmac, avant l’hommage formel qui les attendait à Paris.

Le gardien Hugo Lloris, brandissant le trophée en or remis à l’équipe championne, et l’entraîneur Didier Deschamps ont été les premiers à sortir de l’avion à l’aéroport Charles de Gaulle. Le personnel de l’aéroport et la ministre française des Sports, Laura Flessel, une ancienne championne d’escrime, ont été les premiers à dire «merci» au nom d’une nation reconnaissante qui avait cruellement besoin de cet encouragement.

«Un bonheur éternel» a titré le quotidien sportif L’Équipe, résumant l’état d’esprit de plusieurs qui espèrent que cette euphorie durera des mois, voire des années.

L’équipe a ensuite pris la direction des Champs-Élysées, la grande avenue de Paris où des centaines de milliers de personnes se sont pressées après la victoire 4-2 de la France dimanche contre la Croatie, pour un bain de foule.

Pour une troisième journée consécutive, l’avenue s’est transformée en boulevard de la fierté et du bonheur après le défilé militaire du 14 juillet, samedi, qui, avec le recul, était un aperçu de l’exaltation de la victoire de la Coupe du monde.

Cette présence de l’équipe sur les Champs-Elysées doit être suivie d’une réception au palais présidentiel. Des centaines d’invités, y compris des personnes issues de clubs de football liés aux joueurs français, ont été invités. Un club de la banlieue pauvre où a grandi la vedette de 19 ans Kylian Mbappe en fait partie.