TURIN, Italie — Cristiano Ronaldo croit que l’âge n’est qu’un nombre et il promet de faire son mieux afin d’apporter à la Juventus de Turin le succès souhaité en Ligue des Champions.

La Juve a obtenu le Portugais du Real Madrid la semaine dernière en retour de 112 millions d’euros, soit environ 172,4 millions $ CAN. Le joueur de l’année a ensuite paraphé un contrat de quatre ans avec les champions de la Série A.

Certains voient ce transfert comme une extravagance en vertu des 33 ans du quintuple vainqueur du Ballon d’Or, dont les meilleures années sont derrière lui.

À sa première conférence de presse comme joueur de la Juve, lundi, Ronaldo a déclaré: «De me joindre à un club si prestigieux à ce stade-ci de ma carrière me rend très heureux. (…) L’âge n’est pas important. Je me sens bien et motivé. Je tenterai de faire de mon mieux, comme toujours».

La Juventus a remporté la Ligue des Champions pour la dernière fois en 1996. Depuis, elle a perdu la finale en cinq occasions, dont deux fois au cours des quatre dernières années.

Ronaldo a quant à lui gagné le tournoi cinq fois, dont quatre au cours des cinq dernières éditions.

«La Juventus a été à un cheveu de l’emporter. (…) J’espère pouvoir son porte-bonheur», a dit Ronaldo.