NASHVILLE — Les Predators de Nashville ont fait signer des contrats aux joueurs autonomes avec compensation Jusse Saros et Ryan Hartman.

Saros, un gardien, a signé un pacte de trois ans et 4,5 millions$ US. Hartman, un attaquant, a quant à lui signé un contrat d’une saison et 875 000$. Les deux hommes ont porté l’uniforme des Preds en 2017-18.

Âgé de 23 ans, Saros a compilé une fiche de 11-5-7 avec une moyenne de buts accordés de 2,44 et un taux d’efficacité de ,925 comme substitut à Pekka Rinne, vainqueur du trophée Vézina. Il a été élu au sein de l’équipe d’étoiles des recrues.

Les Prédateurs ont acquis Hartman des Blackhawks de CHicago le 26 février dernier. En 78 matchs avec les deux clubs, il a marqué 11 buts et ajouté 20 aides. Le patineur de 23 ans a aussi inscrit deux buts et une aide en neuf matchs éliminatoires.