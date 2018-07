SEPT-ILES, Qc — Le circuit Canada Pro Tour ne fera pas les choses à moitié pour sa première incursion sur la Côte-Nord, puisque les meilleurs golfeurs au classement Coors Light seront de l’Invitation RBC, du 29 au 31 août, au club de golf Sainte-Marguerite, à Sept-Îles.

Cet événement est la seule compétition nationale par coups en équipe de type invitation à se jouer au Canada. Huit équipes de deux joueurs participeront à la compétition disputée selon trois formules de jeu: Vegas, double écossais et deux balles, meilleure balle.

Les professionnels occupant les meilleures positions au classement sont automatiquement qualifiés et chacun est libre de choisir son partenaire de jeu.

Ainsi, le meneur Brandon Leonard (Cambridge) a choisi Stephane Dubois (Brantford), qui occupe la deuxième place, comme coéquipier. Ce choix libère donc une place pour un autre joueur parmi les meneurs au classement. Et ainsi de suite, de sorte que les spectateurs de Sept-Îles sont assurés de voir à l’œuvre les meilleurs professionnels.

La huitième équipe en lice sera composée de Jean-Pierre Morin, professionnel au club hôte, et de Marc-Étienne Bussières (Longchamp). L’ancien champion de la PGA du Canada occupe actuellement le premier rang au classement de ce circuit, ce qui lui vaut une participation à l’Omnium Canadien RBC. Il a remporté deux victoires du circuit Canada Pro Tour.

Le duo Leonard-Dubois, de grands amis, revendique quant à lui trois victoires au Canada Pro Tour.

Sonny Michaud (La Tempête) et Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge) uniront leurs efforts pour l’occasion. Deux bons amis qui ont passé le dernier hiver à peaufiner leur jeu en Floride, ils seront prêts à faire face à la musique. Michaud vient tout juste de remporter une première victoire au Québec lors de l’Omnium Bâton Rouge tandis que Bédard est le nouveau champion de la PGA du Canada, titre remporté il y a quelques semaines.

Une autre équipe est composée de David Morland IV (Innisfil) et Mark Hoffman (Wasaga Beach). Le premier est un vétéran du circuit PGA Tour. Un grave accident l’a contraint à s’absenter de la compétition pendant une bonne période, mais à 49 ans, il ambitionne de se tailler une place sur le circuit des Champions.

Dave Lévesque (Château Bromont), sixième au classement, a choisi Carl Desjardins (Casselview). Le jeu de Lévesque, qui a signé deux victoires en 2016, est en nette progression cet été et il sera un concurrent redoutable. Quant à Carl Desjardins, il possède assez d’expérience pour tirer son épingle du jeu en temps opportun.

Les frères Michael et Stephen Gronko, de Sudbury, feront équipe, tandis que Tim Alarie (St-Jérôme), auteur de trois victoires sur le circuit, s’est pour sa part adjoint Billy Houle (Le Portage). Finalement, James Colin Davis (Whitlock) a choisi Vincent Blanchette (Pinegrove).

Ce premier tournoi du circuit Canada Pro Tour sur la Côte-Nord met à l’enjeu une bourse globale de 26 000 $, dont 7000 $ aux vainqueurs.

«Nous attendons avec impatience cette première escale à Sept-Îles, a dit Jean Trudeau, président du circuit Canada Pro Tour. Un gros merci à la direction du club de golf Sainte-Marguerite, et plus particulièrement à Jean-Pierre Morin, professionnel et directeur général. (…) Tous nos partenaires financiers nous permettent d’amorcer le début d’une tradition qui voit le jour en 2018 dans la magnifique région de la Côte-Nord.»