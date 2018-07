NEW YORK — David Oliver et Greg Brown se joindront au personnel d’entraîneurs de David Quinn chez les Rangers de New York.

L’équipe en a fait l’annonce, mardi.

Oliver a passé les 11 dernières campagnes avec l’Avalanche du Colorado, plus récemment à titre de directeur du développement des joueurs. Il a travaillé avec Quinn dans la Ligue américaine de hockey.

Brown a été entraîneur associé à Boston College au cours des six dernières années de son association de 14 ans avec l’institution de la NCAA. Les Eagles ont d’ailleurs remporté le titre national trois fois pendant son passage. Brown a dirigé plusieurs joueurs des Rangers avec les Eagles, dont Chris Kreider et Kevin Hayes.