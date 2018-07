OAKLAND, Calif. — Les Warriors de Golden State, champions de la NBA pour la troisième fois en quatre ans, ont prolongé le contrat de l’entraîneur-chef Steve Kerr, mardi.

Le club n’a pas précisé la durée de l’entente. Il restait un an au pacte précédent, qui était d’une valeur de 25 M $ pour cinq ans.

Kerr a 52 ans. Il se voit diriger un club pendant 10 ou 15 ans encore. Sa fiche globale est 265-63 (,808).

Le titre de 2015 a couronné sa première saison en poste. Cette année les Warriors ont balayé les Cavaliers, leurs rivaux en finale pour la quatrième année de suite. Cleveland a triomphé en 2016.

La dynastie des Warriors s’ajoute à celles des Celtics de Bill Russell, des Bulls de Michael Jordan et des époques glorieuses des Lakers, menées par George Mikan dans les années 50, Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, dans les années 80, et Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, il y a près de 20 ans.

Les Warriors entameront cette année leur dernière saison à Oakland, à l’Oracle Arena. En août 2019, ils vont inaugurer le Chase Center, à San Francisco.