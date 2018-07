WASHINGTON — Aaron Judge et Mike Trout ont claqué une longue balle tôt dans la rencontre et l’Américaine a pris les devants 2-1 contre la Nationale après six manches, mardi soir, lors du match des étoiles du Baseball majeur.

Alors qu’il affrontait le partant des Nationals de Washington Max Scherzer, qui amorçait la rencontre devant ses partisans, Judge a frappé un circuit dans l’enclos des releveurs pour procurer une avance de 1-0 à l’Américaine en début de deuxième manche. Il s’agissait du premier coup sûr de Judge au match des étoiles des Majeures.

Trout a quant à lui fait des siennes la manche suivante, alors qu’il a fait face au lanceur des Mets de New York Jacob deGrom. Son coup de quatre buts a terminé sa trajectoire dans la gauche pour doubler l’avance de l’Américaine. Âgé de seulement 26 ans, le voltigeur vedette des Angels de Los Angeles a déjà été nommé le joueur le plus utile de cette partie à deux reprises.

La Nationale a réduit l’écart de moitié à son tour au bâton en troisième manche. Le receveur des Cubs de Chicago Willson Contreras a catapulté le premier tir du match du lanceur des Rays de Tampa Bay Blake Snell, qui venait tout juste de s’amener en relève. Contreras en était à une première participation en carrière à cette classique annuelle.

Les deux équipes ont par la suite peiné à placer une balle en lieu sûr. Seul le joueur de deuxième but des Astros de Houston Jose Altuve est parvenu à obtenir un coup sûr dans les trois manches suivantes.