WASHINGTON — Le Baseball majeur a confiance que les Athletics d’Oakland et les Rays de Tampa Bay s’approchent de la mise en place d’un plan concernant un nouveau stade.

Le commissaire Rob Manfred a indiqué que le Baseball majeur considérerait une expansion, mais seulement après que les Athletics et les Rays eurent construit de nouveaux stades.

Les Athletics espéraient construire un stade dans le centre-ville d’Oakland, près de Lake Merritt et sur un terrain appartenant au Laney College. Les gouverneurs du Peralta Community College District ont toutefois ordonné la fin des discussions en décembre.

L’équipe étudie actuellement la possibilité de construire leur nouveau domicile sur un terrain adjacent au Oakland Coliseum ou près des berges du Howard Terminal, qui sont plus éloignées des transports en commun.

«Je reste engagé avec le marché d’Oakland, a affirmé Manfred, mardi, lors d’une rencontre avec l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique. Je crois qu’il n’y a aucun autre marché aux États-Unis ayant un aussi beau potentiel qu’Oakland et je crois que nous regretterions de quitter la ville.»

Manfred a qualifié le dossier du Laney College de «faux pas malencontreux».

«Il n’y a pas d’essais humains au cours desquels vous avez raison chaque fois, a déclaré le commissaire. Je crois que le Howard Terminal est viable. Je crois que le site du Oakland Coliseum est viable. Nous allons continuer à encourager les Athletics à obtenir une décision le plus tôt possible quant à l’endroit désiré afin qu’ils puissent passer à l’étape suivante, soit de déterminer s’ils ont une viabilité économique concernant un financement.»

Les Rays ont dévoilé la semaine dernière un plan élaboré pour la construction d’un nouveau stade couvert qui les verrait emménager dans le secteur Ybor City de Tampa. L’équipe devrait alors déménager de l’autre côté de la baie. Le stade de 30 842 places serait le plus petit des Majeures et son coût est estimé à 892 millions $ US. Le toit serait clos et translucide.

«J’ai trouvé que le design était innovant et bien adapté pour le marché de Tampa Bay, a laissé entendre Manfred. Je crois que c’était économiquement efficace.»

Manfred a mentionné que la prochaine étape était un plan de financement.

«Les stades sont des atouts municipaux, a-t-il ajouté. La participation d’entreprises ou d’entités gouvernementales dans le financement du stade est tout à fait appropriée à mon avis.»

Manfred a fait valoir que si les Rays faisaient affaire avec du financement privé, l’autre élément important était le soutien à l’équipe. Que ce soit au niveau de l’assistance, des commandites ou tout ce qui peut aider le propriétaire à rembourser la dette qu’il a dû éponger afin que le stade se construise.