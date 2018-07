OTTAWA — La police d’Ottawa a confirmé le dépôt d’accusations d’agression sexuelle à l’endroit de Teague Sherman, un demi défensif qui jouait avec le Rouge et Noir.

La police a dit que Sherman a été accusé la semaine dernière, se limitant à cette information, car le dossier est devant les tribunaux.

Sherman n’a pas joué contre Calgary jeudi et deux jours plus tard, le Rouge et Noir l’a libéré.

Par communiqué, le club a dit être «au courant des accusations. Nous prenons tout soupçon de violence envers les femmes très sérieusement. Le Rouge et Noir ne commentera pas davantage, vu qu’il ne fait plus partie de l’équipe et que l’affaire est maintenant en processus judiciaire.»

Âgé de 30 ans, le natif d’Edmonton a joué avec les Blue Bombers de Winnipeg de 2013 à 2016, se joignant ensuite à Ottawa. Il a disputé trois matches en 2018.

Si une autre équipe de la ligue tentait de l’embaucher, la LCF n’entérinerait pas de contrat à cet effet, a fait savoir le circuit.