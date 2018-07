TORONTO — Quatre choses à noter à propos de l’avant étoile Kawhi Leonard, nouvellement acquis par les Raptors de Toronto:

UNE SÉRIE CHARNIÈRE – Toujours considéré comme excellent en défense, Leonard a montré l’autre corde à son arc lors de la finale de la NBA en 2014. Il a fourni une moyenne par match de 12,8 points, 6,2 rebonds et deux passes, aidant les Spurs à triompher en cinq matches devant LeBron James, Dwayne Wade et le Heat de Miami, équipe championne en 2012 et 2013. Leonard a récolté 29 points lors du troisième match, en route vers le titre de Joueur le plus utile de la finale.

—

UNE SAISON 2017-18 MARQUÉE PAR DES BLESSURES – Leonard a raté les 27 premiers matches des Spurs (quadriceps droit), disputant une première rencontre le 12 décembre. Le 5 janvier, il s’est blessé à l’épaule gauche et a raté trois matches. Il est revenu au jeu le 13 janvier mais quatre jours plus tard, on l’a remis à l’écart pour que son quadriceps puisse guérir. Les médecins de l’équipe ont fini par lui donner le feu vert, mais il a obtenu un deuxième avis auprès d’un spécialiste, à la pause des étoiles. Ses coéquipiers lui ont demandé de revenir au jeu, mais il a choisi de ne pas le faire, ratant ainsi le reste de la saison.

—

L.A. EN TÊTE — Leonard est né et a grandi à Los Angeles. Il a déjà fait savoir qu’un jour, il aimerait se joindre aux Lakers. Il pourrait accéder à l’autonomie après la saison 2018-19.

—

UNE TRAGÉDIE DANS SON PASSÉ — Leonard en était à sa troisième année au secondaire à Martin Luther King High School, dans le quartier Riverside, quand son père a été tué par balles au lave-auto dont il était propriétaire, dans le quartier Compton. C’était le 18 janvier 2008. Meurtri, Leonard a joué le jour suivant, marquant 17 points dans un revers face à Compton Dominguez.