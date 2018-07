TORONTO — Le meilleur pointeur dans l’histoire du club, également le meneur pour les matches disputés avec l’équipe. Un leader adulé par les partisans et ses coéquipiers. Un Raptor jusqu’au bout des ongles, et un homme qui aimait Toronto.

DeMar DeRozan a quitté mercredi la seule équipe de la NBA qu’il a connue, envoyé à San Antonio dans un échange titanesque, en retour de Kawhi Leonard.

Vétéran de neuf saisons et quatre fois membre des étoiles de l’Est, DeRozan a aidé à mener les Raptors en séries à chacune des cinq dernières campagnes.

«À mon frère @demar_derozan, je veux dire 10 millions de mercis, au nom de TA ville. Tu seras toujours un emblème de Toronto et tu as donné tout ce que tu as, a écrit Drake sur Instagram. Je suis reconnaissant d’avoir été témoin de ton talent, de ta persistance et de ta loyauté.

«Merci d’avoir été un capitaine incroyable et un ami encore meilleur.

«À Kawhi, nous avons hâte à ce nouveau chapitre, a poursuivi Drake. Bienvenue dans la ville de la NBA où les partisans sont les plus intenses. Tu as toujours été un guerrier posé, à l’efficacité clinique, et je peux difficilement attendre de voir comment Toronto va t’inspirer.»

DeRozan a obtenu cette année le trophée Magic Johnson, remis au joueur de la NBA combinant le mieux l’excellence sur le terrain à la coopération avec les médias et le public.

DeRozan domine l’histoire des Raptors pour les points (13 296), les paniers réussis (4 716), les lancers francs réussis (3539) et les matches disputés (675). Il a représenté Toronto au match des étoiles en 2014, 2016, 2017 et 2018.

Terrence Ross, un ancien coéquipier, a gazouillé que DeRozan mérite une statue, une idée qui plaît au conseiller municipal Norm Kelly.

«Il y a l’allée des légendes des Leafs, pourquoi ne pas faire de même pour les Raptors?, a gazouillé Kelly. DeMar DeRozan et Vince Carter devraient être les premiers à être honorés.»