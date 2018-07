BOURG-SAINT-MAURICE, France — Encore incommodé par les séquelles de sa violente chute sur les pavés, le cycliste colombien Rigoberto Uran a dû se retirer du Tour de France à la veille de l’étape de jeudi dans les Alpes françaises.

Uran, qui a terminé deuxième derrière Chris Froome au classement cumulatif l’an dernier, a chuté dimanche pendant l’étape à Roubaix, se blessant à une jambe et à un bras. Il a beaucoup souffert mercredi et terminé 30e, à plus de 31 minutes du meneur au classement, Geraint Thomas.

L’équipe d’Uran, EF Education First-Drapac, a mentionné par voie de communiqué qu’il n’avait toujours pas récupéré de sa chute et qu’il ne pouvait pédaler convenablement.

Uran a dit qu’il «ne pouvait pas récupérer de la chute. Hier, lors de l’ascension du premier col, j’ai ressenti de la douleur partout dans mon corps».

La 12e étape présentée jeudi est la plus difficile dans les Alpes, car elle comprend l’ascension du col de la Madeleine, du col de la Croix-de-Fer et les célèbres 21 virages vers le complexe alpin de l’Alpe d’Huez.