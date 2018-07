HAMILTON — L’un des ailiers espacés canadiens les plus prolifiques de l’histoire de la Ligue canadienne de football a décidé d’accrocher ses épaulettes.

L’ex-joueur des Roughriders de la Saskatchewan et des Tiger-Cats de Hamilton Andy Fantuz a annoncé sa retraite avant la rencontre de jeudi soir entre les deux équipes pour lesquelles il a joué.

Le vétéran âgé de 34 ans originaire de Chatham, en Ontario, a disputé 12 saisons dans la LCF avec les Roughriders (2006-11) et les Tiger-Cats (2012-17). Il a capté 637 passes pour 8363 verges de gains et 44 touchés. Fantuz se classe au quatrième rang de l’histoire des receveurs de passes canadiens pour le nombre d’attrapés, et au 18e échelon du classement cumulatif de la LCF.

Fantuz a aussi été nommé le joueur canadien par excellence de la LCF en 2010. Il a pris part à cinq matchs de la Coupe Grey, et en a remporté un avec les Roughriders. Il a aussi été nommé le joueur canadien par excellence de la Coupe Grey à deux reprises.