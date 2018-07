MOSCOU — Le médaillé olympique en patinage artistique Denis Ten a été assassiné, et les autorités au Kazakhstan traitent cette affaire comme un meurtre.

Les agences de presse du Kazakhstan ont rapporté que Ten avait été poignardé à la suite d’une altercation avec des personnes qui tentaient de voler un rétroviseur de sa voiture.

Les médecins à Almaty ont précisé qu’il avait succombé à ses blessures à l’hôpital. Il était âgé de 25 ans.

Né au Kazakhstan d’une famille d’origine coréenne, Ten a décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, devenant ainsi le premier médaillé olympique du pays en patinage artistique.

Ten a cependant été ralenti par de nombreuses blessures ces dernières années, et il n’a pu faire mieux que la 27e place aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février dernier.

«Nous sommes choqués et attristés par la nouvelle du décès tragique de Denis Ten. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Denis ainsi qu’à sa famille mondiale du patinage», a déclaré Patinage Canada par l’entremise de son compte Twitter officiel.