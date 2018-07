OAKLAND, Calif. — DeMarcus Cousins a passé ses huit premières saisons dans la NBA en quête de deux choses: la paix intérieure et une participation aux séries.

Maintenant un Warrior, via l’autonomie, le centre nommé au sein de quatre équipes d’étoiles se dit certain de trouver les deux et selon lui, ça va reléguer aux oubliettes la notion qu’il serait un mauvais coéquipier.

Relaxe aux côtés du directeur général Bob Myers, Cousins semblait à l’aise en conférence de presse au complexe d’entraînement de Golden State, jeudi.

Cousins récupère d’une opération au tendon d’Achille gauche. Il s’est dit frustré par le côté ennuyeux de la rééducation, mais il essaie d’aborder le processus de façon intelligente.

Le joueur au passé colérique a souri et blagué au sujet de possibles accrochages avec Kevin Durant et Draymond Green, avec qui il a déjà eu maille à partir.

Athlète de six pieds 11 et 270 livres, le nouveau géant des Warriors semble serein sur la côte Ouest. Il veut maintenant un championnat pour couronner le tout.