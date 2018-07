NEW YORK — Les Yankees de New York ont retiré le nom du receveur Gary Sanchez de la liste des blessés et rétrogradé Kyle Higashioka au niveau AAA.

Sanchez était sur la touche depuis le 25 juin en raison d’une élongation musculaire à l’aine. Il devrait donc être à son poste vendredi, quand les Yankees accueilleront les Mets de New York.

Les Yankees ont annoncé la nouvelle jeudi.

En 63 matchs cette saison, Sanchez présente une moyenne de ,190 avec 14 circuits et 41 points produits.

Pour sa part, Higashioka a maintenu une moyenne de ,167 avec trois circuits en 11 rencontres pendant l’absence de Sanchez.