CHICAGO — Jason Heyward a cogné trois coups sûrs et produit deux points, Ian Happ a claqué un circuit de deux points et les Cubs de Chicago ont vaincu les Cardinals de St. Louis 9-6, jeudi, lors du premier match du Baseball majeur après la pause du match des étoiles.

Anthony Rizzo a ajouté deux doubles pour les Cubs, qui ont commencé une série de cinq matchs face aux Cardinals en gagnant une quatrième rencontre de suite. Victor Caratini a frappé trois coups sûrs et inscrit trois points, tandis que Ben Zobrist a rompu l’égalité à l’aide d’un ballon-sacrifice lors d’une poussée de cinq points des Cubs en cinquième manche.

Puisque les deux équipes étaient de retour au travail un jour avant le reste du Baseball majeur, le gérant des Cubs, Joe Maddon, avait décidé d’offrir une soirée de congé à ses étoiles Willson Contreras et Javier Baez. Caratini et Zobrist ont pris la relève avec brio et les meneurs de la section centrale de la Nationale ont augmenté leur avantage à trois matchs sur les Brewers de Milwaukee.

Yadier Molina a égalé un sommet personnel avec quatre coups sûrs pour les Cardinals, mais le gérant intérimaire Mike Shildt a encaissé un premier revers en deux parties à la barre de l’équipe. Mike Matheny a été congédié samedi soir dernier. Tommy Pham et Matt Carpenter ont frappé des circuits en solo.

Les Cardinals menaient 3-1 avant de voir les Cubs s’éclater en cinquième contre Carlos Martinez (6-6). Ce dernier a accordé six points, dont cinq étaient mérités, et sept coups sûrs en cinq manches. Le droitier présentait une fiche de 3-1 avec une moyenne de 2,63 à ses quatre départs précédents.

La victoire est allée au dossier de Brian Duensing (3-0), qui a provoqué le dernier retrait en début de cinquième. Pedro Strop a oeuvré pendant un tiers de manche et a ajouté un troisième sauvetage à sa fiche.