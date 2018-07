HOCKENHEIM, Allemagne — Mercedes a octroyé une prolongation de contrat d’un an, assortie d’une année d’option supplémentaire, au pilote de Formule 1 Valtteri Bottas.

L’équipe allemande a annoncé l’entente par voie de communiqué vendredi, au lendemain de la prolongation de contrat de deux ans offerte au champion en titre Lewis Hamilton. Ces décisions viennent ainsi mettre un terme aux rumeurs qui ont circulé sur les deux pilotes.

Bottas, qui est âgé de 28 ans, dispute sa deuxième saison avec Mercedes.

Il a quitté Williams sans avertissement afin de remplacer Nico Rosberg, qui a annoncé sa retraite quelques jours après avoir remporté le championnat des pilotes en 2016.

Bottas a signé trois victoires en 2017, mais le Finlandais n’a toujours pas grimpé sur la plus haute marche du podium en 10 courses cette saison. Il a terminé en deuxième place à quatre reprises, et il occupe le cinquième rang au classement cumulatif, à 59 points de Hamilton et 67 du pilote Ferrari Sebastian Vettel.