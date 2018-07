TORONTO — Masai Ujiri est conscient qu’il a du pain sur la planche pour vanter les mérites de Toronto à Kawhi Leonard.

Vendredi, le président des Raptors rencontrait les médias pour la première fois depuis la transaction choc de mercredi, qui a envoyé DeMar DeRozan aux Spurs de San Antonio.

Leonard, le joueur le plus utile de la finale de 2014, détient une option pour la saison 2019-20. Il pourrait devenir joueur autonome après une seule campagne dans la Ville-Reine.

«Je crois qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent le séduire, a dit Ujiri. Notre équipe, la culture en place, notre ville, nos propriétaires. Bien humblement, je trouve qu’à part un championnat, nous avons tout ce qu’il faut.

«Nos partisans sont fabuleux et nous avons ici un pays formidable. Il y a quelque chose ici qui tend la main à la planète entière.»

Danny Green prend aussi la route de Toronto, et Jakob Poeltl celle du Texas. Les Spurs obtiennent aussi un choix de premier tour l’an prochain.

Des blessures ont limité Leonard à neuf matches la saison dernière. Désenchanté du régime à San Antonio, il a demandé un échange.

«J’ai parlé avec Kawhi et son agent et ça s’est bien passé, a dit Ujiri. J’ai hâte de les rencontrer en personne. Ça fait partie de mon boulot de les accommoder le plus possible.»

La mésentente avec les Spurs a largement découlé de leur gestion de ses ennuis au quadriceps droit. Le club lui a donné le feu vert pour revenir au jeu à la fin de février, mais il est allé chercher un deuxième avis et il est resté à l’écart, même si ses coéquipiers ont plaidé en faveur de son retour, en mars. Ça n’a pas plu à Leonard que ça se rende aux médias et selon lui, les Spurs étaient à blâmer.

Ujiri a dit que Leonard arrivera à Toronto d’ici quelques jours, pour subir des examens médicaux.

Ujiri a commencé la conférence de presse en s’excusant auprès de DeRozan pour des propos qui ont pu l’amener à croire qu’il ne serait pas échangé. Mercredi, sur Instagram, DeRozan a laissé entendre que les dirigeants ne lui avaient pas donné l’heure juste.

«J’ai parlé avec DeMar à l’occasion de la ligue estivale, a dit Ujiri, vendredi. Je pense que peut-être mon erreur a été d’aborder nos attentes envers lui dans le futur. S’il y a eu là de la mauvaise communication, je m’en excuse auprès de DeMar, de sa famille et de ceux qui le représentent. Ce n’était pas mon intention.»