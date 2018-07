TORONTO — Les Raptors de Toronto ont annoncé vendredi l’embauche de l’avant Chris Boucher, qui a grandi à Montréal.

Boucher, un athlète de six pieds 10 et 200 livres, vient de jouer pour les Raptors dans la ligue estivale de la NBA. En quatre matches, il a fourni en moyenne 10,8 points, 6,5 rebonds et 3,3 blocs.

Âgé de 25 ans, Boucher a passé la saison dernière avec les Warriors de Golden State, avec qui il avait un contrat à deux volets. Il a disputé un seul match dans la NBA mais en 20 rencontres en G League, il a récolté en moyenne 11,8 points, 7,5 rebonds et 2,1 blocs, avec Santa Cruz.

Dans la NCAA, Boucher a joué pour les Ducks de l’Université de l’Oregon, de 2015 à 2017.