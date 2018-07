Terrell Owens ne se joindra pas aux Eskimos d’Edmonton.

Vendredi, les Eskimos ont retiré de leur liste de négociation l’ancien ailier espacé de la NFL, âgé de 44 ans. Owens peut chercher de l’emploi avec un autre club du circuit.

Plus tôt en juillet, Owens a activé une période de 10 jours pendant laquelle les Eskimos pouvaient lui faire une offre.

Celui qu’on a vu dans la NFL le plus récemment en 2010 était sur la liste de discussions de 45 joueurs des Eskimos depuis le 19 juin; peu avant, Owens avait publié un vidéo où il signait une course de 40 verges en 4,43 secondes.

Jason Staroszik, un agent basé à Edmonton, et qui gère les négociations d’Owens en lien à la LCF, a dit que la décision des Eskimos n’assombrit pas la volonté de son client de prolonger sa carrière au Canada. Selon Staroszik, une autre équipe pourrait manifester de l’intérêt.

Owens n’a pas joué depuis 2012, inscrivant alors 35 attrapés, 420 verges et 10 touchés avec Allen, en Indoor Football League. Cette année-là, Owens a signé un contrat avec les Seahawks de Seattle, mais ceux-ci l’ont libéré au camp d’entraînement.

Les Eskimos ont déjà des receveurs de premier plan: D’haquille Williams et Derel Walker sont premier et deuxième dans la LCF pour les verges de réception, avec 556 et 386. Kenny Stafford n’est pas loin, avec 320 verges. Ils totalisent trois, trois et un touché, dans cet ordre.

Choix de troisième tour des Niners en 1996, Owens a également joué avec Philadelphie, Dallas, Buffalo et Cincinnati. En 16 saisons, il a récolté 1078 catches, 15 934 verges de réceptions et 153 touchés.

Figure controversée pendant sa carrière, Owens continue de l’être. Il a été nommé dans la cohorte 2018 du Temple de la renommée du football, à Canton, mais il ne sera pas à l’intronisation. Il va plutôt livrer son discours le 4 août à l’Université du Tennessee à Chattanooga, où il a joué dans la NCAA.