ST. PETERSBURG, Fla. — Derek Dietrich a produit quatre points avec deux circuits et les Marlins de Miami ont signé un troisième gain de suite, vendredi, l’emportant 6-5 face aux Rays de Tampa Bay.

Dietrich a nivelé le score 1-1 en troisième. Quatre manches plus tard, sa claque de trois points a donné les devants 4-1 aux visiteurs.

Dietrich a fourni trois coups sûrs, amenant sa moyenne à ,293.

Dan Straily (4-4) a limité les Rays à un point et quatre coups sûrs en sept manches.

Adam Conley a récolté un premier sauvetage en carrière, se chargeant du dernier retrait.

Les Rays ont été coriaces, marquant quatre fois en neuvième. Mallex Smith a cogné un triple de trois points, puis il a marqué sur un ballon sacrifice de C.J. Cron.

Diego Castillo (1-1) est entré dans le match en septième. Il a obtenu un retrait avant d’allouer deux buts sur balles. Les coureurs ont touché la plaque grâce à la deuxième longue balle de Dietrich, contre Hoby Milner.

Red Sox 1 Tigers 0

Steve Pearce a cogné un double opportun dès la première manche et les Red Sox de Boston ont défait les Tigers de Detroit, 1-0.

Son 11e double de la saison a poussé au marbre Andrew Benintendi, qui a frappé un simple après un retrait. J.D. Martinez a ensuite obtenu un but sur balles avant la frappe de Pearce, au champ centre gauche.

Mookie Betts a reçu un but sur balles, atteignant les sentiers pour un 20e match d’affilée.

David Price (11-6) n’a donné que quatre simples en six manches et un tiers, disposant de cinq frappeurs au bâton.

Craig Kimbrel a signé un 31e sauvetage pour les Sox, qui ont gagné leurs trois derniers matches.

Matthew Boyd (5-9) a concédé un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.

Mets 7 Yankees 5

Les Mets ont frappé tôt et fort dans la bataille de New York, trois points en première les menant vers une victoire de 7-5, aux dépens des Yankees.

Asdrubal Cabrera, Michael Conforto et Jose Bautista ont donné le ton avec des doubles d’un point.

Conforto a ajouté un simple d’un point et un ballon sacrifice. Yoenis Cespedes a contribué un circuit en solo, à son premier match depuis le 13 mai (hanche).

Giancarlo Stanton et Neil Walker ont produit deux points chacun pour les Yankees.

Noah Syndergaard (6-1) a concédé un point et huit coups sûrs en cinq manches, retirant quatre frappeurs au bâton. Sa troisième victime du genre a porté son total à 500 en carrière. Il a atteint le plateau en 436 manches et un tiers, soit le plus rapidement dans l’histoire des Mets.

Robert Gsellman a mérité un cinquième sauvetage. Le relais est venu de Seth Lugo. Ce fut laborieux pour les releveurs, chacun victime de deux points en deux manches.

En trois manches et deux tiers, Domingo German (2-6) a accordé quatre points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles.