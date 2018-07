Les Canadiennes ont vu leur place dans le carré d’as de la Coupe du monde de rugby à 7 leur glisser entre les doigts à la dernière seconde, vendredi, à San Francisco, alors que la formation canadienne s’est inclinée 24-19 contre la France lors des quarts de finale.

La Montréalaise Bianca Farella a marqué un essai pour le Canada avec 1:24 à faire, mais la Torontoise Ghyslaine Landry a raté la transformation, laissant les deux équipes dans une impasse de 19-19.

Une longue course de Caroline Drouin a finalement permis aux Françaises de marquer à la toute dernière seconde du match et l’emporter 24-19.

«C’était un match difficile dès le début, mais nous avions de la puissance pour revenir de l’arrière, a expliqué Farella. Malheureusement, notre dernier botté de transformation, il fallait le réussir pour gagner et nous l’avons raté. C’était un moment crucial et la France a ensuite conservé le ballon et elle a percé notre ligne. C’est ça le rugby à 7: c’est excitant, c’est fou et c’est pour ça qu’on aime ça.»

L’entraîneur canadien John Tait a plutôt parlé de la défensive qui n’a pas été à la hauteur.

«Nous avons eu des faiblesses en défensive et les Françaises en ont profité, a-t-il analysé. Cela n’aurait pas dû se produire. Nous devrons nous reconcentrer pour demain (samedi) et ça prendra du temps. Nous sommes des professionnels et nous voulons finir le week-end en force.»

Plus tôt dans la journée, les Canadiennes avaient gagné 43-19 contre le Brésil en ronde des 16.

Samedi, dans les matchs de classement, le Canada affrontera l’Espagne à son premier match du jour.

Les Gatinoises Pamphinette Buisa et Natasha Watcham-Roy sont les autres Québécoises au sein de l’équipe canadienne.