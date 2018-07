OTTAWA — Lewis Ward a inscrit cinq placements, William Powell a marqué un touché sur une course de deux verges dans la dernière minute de jeu et le Rouge et Noir d’Ottawa a vaincu les Lions de la Colombie-Britannique 29-25, vendredi.

Tyler Long a donné les devants 25-22 aux Lions avec 1:59 à faire grâce à un placement de 19 verges. Cependant, Trevor Harris a aidé le Rouge et Noir à franchi 80 verges en huit jeux, incluant la course payante de Powell avec 49 secondes au cadran.

Harris a accumulé 363 verges de gains aériens et a lancé une passe de touché.

Du côté des Lions, Travis Lulay a récolté 325 verges de gains et deux majeurs, incluant une passe de 78 verges à Emmanuel Arceneaux en fin de rencontre pour mettre la table pour le placement de Long.

Une passe incomplète de Lulay sur un troisième essai avec 25 secondes à écouler au cadran a confirmé la victoire du Rouge et Noir.

Les Lions menaient 14-9 à la mi-temps. Ils avaient effacé un retard de 6-0 grâce à une passe de touché de cinq verges de Lulay à Ricky Collins fils et une course payante d’une verge de Branton Rutley.

Lulay a aussi rejoint Arceneaux sur 26 verges au troisième quart pour un touché et les deux ont uni leurs efforts sur le jeu suivant pour un converti de deux points.

Brad Sinopoli a été la cible d’une passe de touché de 13 verges de Harris au troisième quart. Il s’agissait du premier majeur du Rouge et Noir en près de neuf quarts de jeu.