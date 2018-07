NEW YORK — Le stoppeur des Mets de New York Jeurys Familia a été échangé aux Athletics d’Oakland en retour de deux joueurs des ligues mineures et une somme d’argent servant à mettre sous contrat un joueur international.

La transaction a été annoncée samedi, en marge de l’affrontement entre les Mets et les Yankees de New York.

Les Mets mettent la main sur le lanceur droitier Bobby Wahl, le joueur d’avant-champ Will Toffey et un million $ US.

Familia n’avait pas été utilisé lors des deux premiers duels de cette série contre les Yankees. Robert Gsellman a notamment lancé pendant deux manches pour signer le sauvetage, vendredi soir, dans un gain de 7-5 des Mets.

Sélectionné au match des étoiles en 2016, Familia montre un dossier de 4-4 avec une moyenne de points mérités de 2,88 cette saison. Il a réussi 17 sauvetages en 21 tentatives. Le droitier pourrait devenir joueur autonome à la fin de la campagne.

Alors que les Mets (40-55) croupissent au bas de classement de la Nationale, il était attendu que Familia et le joueur d’avant-champ Asdrubal Cabrera changent d’adresse avant la date limite des échanges, le 31 juillet. Cabrera est aussi admissible à l’autonomie complète.

Familia a préservé 123 victoires pour les Mets, qui lui avaient fait signer un contrat à l’âge de 17 ans.

Pour faire une place dans leur formation à leur nouvelle acquisition, les Athletics ont placé le droitier Daniel Gossett sur la liste des blessés pour une durée de 60 jours.