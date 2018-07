PHILADELPHIE — Freddy Galvis a placé trois balles en lieu sûr pour un deuxième match de suite, Tyson Ross a mis fin à une série de sept départs sans victoire et les Padres de San Diego ont écrasé les Phillies de Philadelphie 10-2, dimanche, dans le premier duel d’un programme double.

Galvis a réussi un simple de deux points en première manche et il a obtenu six coups sûrs en neuf présences au marbre dans cette série. Galvis a disputé six saisons avec les Phillies avant d’être échangé aux Padres en décembre.

Ross (6-8) a alloué deux points et cinq coups sûrs en cinq manches au monticule. Il a montré un dossier de 0-5 à ses sept derniers départs depuis qu’il a battu les Reds de Cincinnati, le 3 juin.

Travis Jankowski et Wil Myers ont tous les deux produit deux points pour les Padres, qui ont dominé les Phillies 15-6 au chapitre des coups sûrs. La troupe de Philadelphie n’avait pas perdu à domicile à ses cinq dernières sorties.

Les Phillies n’ont réussi aucun coup sûr en 10 présences à la plaque alors qu’il y avait des coureurs en position de marquer. Ils ont également laissé 11 coureurs sur les sentiers.

Nick Pivetta (6-8) a permis six points, dont quatre mérités, et huit coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a retiré neuf frappeurs au bâton.

Pirates 9 Reds 2

Corey Dickerson a claqué une longue balle pour une quatrième fois en trois jours et les Pirates de Pittsburgh ont corrigé les Reds de Cincinnati 9-2 pour signer un neuvième gain consécutif.

Dickerson et Starling Marte ont frappé des circuits consécutifs contre Matt Harvey lors d’une deuxième manche de quatre points des Pirates. Le circuit de deux points de Dickerson a porté à quatre sa série de parties avec au moins une longue balle, faisant de lui le premier joueur des Pirates à réussir cet exploit depuis Josh Harrison, en 2014.

Dickerson a placé quatre balles en lieu sûr en cinq apparitions et il a aidé les Pirates à dominer les Reds 27-5 au chapitre des points dans cette série. Gregory Polanco et Sean Rodriguez ont aussi étiré les bras.

Harvey (5-6) a concédé huit points et huit coups sûrs en trois manches et deux tiers. Le droitier devrait changer d’adresse avant la date limite des échanges, prévue le 31 juillet.

Les Reds ont subi quatre revers de suite pour une première fois depuis leur série de quatre défaites entre les 2 et 6 juin.

Dodgers 11 Brewers 2

Matt Kemp a cogné deux circuits en solo et Manny Machado a produit son premier point depuis qu’il a rejoint les Dodgers de Los Angeles, qui ont frappé 15 coups sûrs dans un gain de 11-2 contre les Brewers de Milwaukee.

Chris Taylor a produit trois points pour les meneurs de la section Ouest de la Ligue nationale, qui ont inscrit cinq points en deuxième et en cinquième manche. Alex Woods (6-5) a remporté une cinquième décision consécutive.

Les Brewers ont encaissé un huitième revers à leurs neuf dernières rencontres.

Kemp a inscrit ses deux circuits aux dépens du gaucher Brent Suter (8-7), dont une claque au champ gauche pour amorcer la deuxième manche. Il a également ajouté une longue balle au champ droit en troisième pour procurer une avance de 6-2 aux Dodgers.

Wood a alloué cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail. Le lanceur gaucher s’est resaisi après avoir concédé un double de deux points à Travis Shaw en première manche.