ST. PETERSBURG, Fla. — Le frappeur suppléant Daniel Robertson a mis fin à la rencontre en réussissant un grand chelem, menant les Rays de Tampa Bay vers un gain de 6-4 aux dépens des Marlins de Miami, dimanche.

Robertson a catapulté l’offrande de Kyle Barraclough (0-4) dans les gradins du champ gauche. La claque de Robertson après deux retraits était sa huitième de la campagne et elle est survenue lors du 40e lancer du stoppeur des Marlins.

Barraclough a donné trois coups sûrs de suite, dont un simple d’un point à Ji-Man Choi, en neuvième manche. Carlos Gomez a été retiré au bâton et Mallex Smith s’est compromis dans un optionnel. Willy Adames a soutiré un but sur balles avant de voir Robertson jouer les héros.

Miguel Rojas a produit deux points pour les Marlins, qui tentaient de balayer leur première série de trois matchs de la saison. Trevor Richards a accordé un point et trois coups sûrs en six manches et deux tiers.

Le partant des Rays, Chris Archer (3-5), a retiré 13 adversaires au bâton en six manches. Il a alloué quatre points, dont trois mérités, et huit coups sûrs devant plusieurs recruteurs d’équipes des Majeures.

Archer, qui effectuait un troisième départ depuis qu’il est revenu d’une blessure à l’abdomen, fait partie des nombreux vétérans des Rays qui pourraient trouver preneur avant la date butoir des échanges, le 31 juillet.

Twins 3 Royals 5

Drew Butera a dénoué l’impasse en cognant un circuit de trois points en septième manche permettant aux Royals de Kansas City de l’emporter 5-3 sur les Twins du Minnesota.

Jake Cave a tenté le tout pour le tout en s’élançant devant la claque de Butera au champ centre, mais n’a pas réussi à sauver les meubles. Les Royals ont ainsi signé un troisième gain consécutif devant les Twins pour enregistrer leur tout premier balayage de la saison.

La formation de Kansas City n’avait pas balayé une série depuis le mois de juillet dernier. Les Royals, qui présentent un dossier de 30-68, ont égalé leur plus longue séquence de victoires cette saison.

Lucas Duda a amorcé la septième avec un simple face à Zach Duke (3-4) et Alcides Escobar a profité de but sur balles alors qu’il y avait deux retraits. Butera a capitalisé sur cette opportunité en claquant sa première longue balle de la saison.

Brad Keller (3-4) a retiré huit frappeurs sur des prises, un sommet en carrière, en sept manches, allouant trois points et trois coups sûrs.