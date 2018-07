EAST RUTHERFORD, N.J. — Les Giants de New York ont fait signer un contrat à leur choix de première ronde, le porteur de ballon Saquon Barkley, dimanche.

Barkley, qui a été sélectionné au deuxième rang, a amassé 3843 verges et 43 touchés au sol en plus de capter 102 passes, dont huit pour un majeur, en trois saisons avec les Nittany Lions de l’Université Penn State. Il a récolté 5538 verges totales en 791 touches du ballon pour des moyennes de sept verges par jeu et 145,7 verges par match.

Barkley se joint donc aux quatre autres choix de repêchage des Giants à s’être entendus avec l’équipe: le garde Will Hernandez, le secondeur Lorenzo Carter, le plaqueur défensif B.J. Hill et le quart Kyle Lauletta.

Le plaqueur défensif RJ McIntosh, sélectionné au cinquième tour, s’avère le seul choix des Giants encore sans contrat.

L’entraîneur-chef des Giants, Pat Shurmur, tiendra un premier entraînement avec les recrues, les quarts et quelques vétérans, lundi.