NEW YORK — Dans la plus récente sage médicale chez les Mets de New York, l’as Noah Syndergaard retourne sur la liste des blessés après avoir été atteint par l’infection à Coxsackie.

Syndergaard aurait attrapé ce virus contagieux, aussi appelé l’infection pieds-mains-bouche, lors d’une apparition à un camp de baseball pour enfants, jeudi, pendant la pause du match des étoiles.

Le gérant des Mets, Mickey Callaway, a indiqué que c’était peut-être ce qui expliquerait la fatigue de Syndergaard et son manque de vélocité lors de la victoire de son équipe contre les Yankees de New York, vendredi soir.

Selon le site internet WebMD.com, l’infection à Coxsackie se présente surtout chez les enfants de 10 ans et moins. Elle est caractérisée par des éruptions cutanées sur les mains, les pieds et la bouche. La fièvre, les maux de gorge et les écoulements nasaux font partie des symptômes.

Le lanceur sera placé sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours, lundi. Syndergaard est resté chez lui dimanche et Callaway a mentionné qu’aucun autre joueur avait montré des symptômes de cette infection.

Le droitier recrue Corey Oswalt sera rappelé du niveau AAA pour lancer à la place de Syndergaard, mercredi, contre les Padres de San Diego.