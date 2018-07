MIAMI — Toute nouvelle course du championnat du monde de Formule 1 ne verra pas la jour à Miami avant au moins 2020.

Les dirigeants de la Formule 1 et de la ville de Miami espéraient organiser la course en 2019, mais les responsables de la F1 ont annoncé que les négociations avaient mis trop de temps pour que la course se déroule au calendrier de l’année prochaine.

Sean Bratches, directeur général des opérations commerciales de la F1, a déclaré que les négociations ont été compliquées alors qu’on tente de trouver le meilleur parcours possible.

Bratches a toutefois déclaré que la F1 reste engagée à essayer de présenter une course à Miami.

La Formule 1 désire développer davantage son championnat aux États-Unis. La F1 a trois courses en Amérique du Nord à Austin, au Texas, à Montréal et à Mexico.