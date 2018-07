TORONTO — Une ambiance différente que d’habitude devrait se dégager du stade BMO de Toronto mercredi à la suite des sactions imposées par le Toronto FC contre des groupes de ses partisans, dans la foulée des incidents survenus lors de la demi-finale du Championnat canadien de soccer, la semaine dernière à Ottawa.

La direction de la formation de la MLS a suspendu les privilèges accordés aux supporters de l’équipe après que des fusées et des bombes fumigènes ont provoqué de petits incendies dans les gradins et sur le terrain du stade Place TD.

Personne n’a été blessé.

Le match retour de mercredi — avec Toronto qui mène 1-0 — sera le premier au stade BMO depuis l’incident.

Un porte-parole de l’équipe a précisé que l’interdiction empêchera les amateurs d’utiliser des bannières, des drapeaux, de la fumée, des tambours, des porte-voix et des crécelles dans le stade.

Le Toronto FC dit collaborer à l’enquête avec la police d’Ottawa et tient sa propre enquête interne du programme de supporters de l’équipe «pour assurer l’environnement le plus sûr possible au stade BMO à l’avenir».

La direction du TFC n’a pas perdu de temps à condamner l’incident à Ottawa, alors que le président de l’équipe Bill Manning l’a qualifié d’inacceptable.