EAST MEADOW, N.Y. — Les Islanders de New York ont conclu une entente d’un an d’une valeur de 4,25 millions $US avec l’attaquant Brock Nelson, qui était joueur autonome avec compensations.

Ce pacte dévoilé lundi permettra à l’équipe et à Nelson d’éviter l’audience en arbitrage salarial, qui devait avoir lieu le 3 août.

Nelson a inscrit 19 buts et récolté 16 mentions d’aide en 82 rencontres la saison dernière. Le hockeyeur âgé de 26 ans, qui a été sélectionné au 30e rang universel par les Islanders lors du repêchage de la LNH en 2010, totalise 99 buts et 89 passes en 398 rencontres en carrière dans la LNH. Il a aussi marqué trois buts et amassé quatre mentions d’assistance en 18 rencontres éliminatoires en carrière.

Nelson a établi un sommet personnel avec 26 buts en 2015-16, et deux autres avec 25 mentions d’aide et 45 points en 2016-17.