TORONTO — Alors que les Blue Jays de Toronto manquaient un partant pour le match de lundi soir, le gérant John Gibbons espérait trouver une solution dans son enclos de releveurs.

Le résultat final n’était pas celui attendu, mais Gibbons a vu une lueur d’espoir quand Jaime Garcia a blanchi ses adversaires pendant trois manches pour terminer la rencontre.

«Je lui lève mon chapeau, a indiqué Gibbons à la suite d’un revers de 8-3 contre les Twins du Minnesota. Il nous a sauvés en fin de match alors nous n’avons pas eu besoin d’utiliser un autre lanceur. Il semblait en parfaite maîtrise de ses lancers et nous avons aimé ce que nous avons vu.»

Garcia a retiré neuf frappeurs de suite, dont trois sur des prises, entre les septième et neuvième manches. Il n’a eu besoin que de 28 lancers pour faire le travail.

Le gaucher de 32 ans, qui a raté trois semaines en juin et juillet en raison d’une inflammation à l’épaule, n’avait lancé que pendant deux tiers de manche avant la pause du match des étoiles.

Un partant pendant la majorité de sa carrière, Garcia a affirmé qu’il était à l’aise dans un rôle de releveur.

«Une des choses que j’ai apprises pendant ma carrière c’est de s’adapter à toutes les situations, a-t-il dit. Je veux simplement rester concentré et exécuter les lancers lorsque je suis au monticule. J’essaie de faire de mon mieux pour apprendre des autres releveurs.»

Max Kepler a frappé un circuit de deux points, Logan Morrison a ajouté une claque en solo et produit trois points dans la victoire des Twins, en lever de rideau d’une série de trois rencontres.

Eduardo Escobar a produit deux points pour les Twins (45-53), et Joe Mauer a réussi trois coups sûrs en cinq présences à la plaque, en plus d’ajouter un point produit à sa fiche.

Adalberto Mejia (1-0) a alloué un point et huit coups sûrs en cinq manches et un tiers de travail, et il a aussi retiré trois frappeurs sur des prises et accordé deux passes gratuites.

Lourdes Gurriel fils fut deux-en-quatre, avec une longue balle, pour les Blue Jays (46-53), portant à six sa série de matchs avec plus d’un coup sûr. La dernière recrue des Blue Jays à réussir un tel exploit fut John Olerud en 1990.

«J’ai travaillé fort pour tout faire de la bonne façon, a déclaré Gurriel. Les choses vont bien pour moi en ce moment et j’espère que ça va continuer de cette manière.»

Yangervis Solarte a soulevé un ballon-sacrifice et Kendrys Morales a contribué un simple d’un point, chacun en neuvième manche.

Luis Santos (0-1) a lancé pendant deux manches à son premier départ dans les Ligues majeures, tandis que les Blue Jays optaient pour un comité d’artilleurs en l’absence de Marco Estrada (fessier gauche). Les Torontois ont utilisé six releveurs en neuf manches.

Santos, qui a effectué cinq présences au monticule cette saison et présente une moyenne de points mérités de 7,88, a distribué trois coups sûrs et un point, en plus d’avoir offert un but sur balles et d’avoir retiré trois frappeurs au bâton.

La partie a tourné au vinaigre pour les Blue Jays lors des manches trois à cinq, au cours desquelles les Twins ont inscrit sept points.

«Nous avions obtenu ce que nous voulions de Luis, mais ils nous ont fait mal par la suite, a affirmé Gibbons. Nous avons mis un point au tableau et ils ont ouvert les valves. Par la suite, nous avons laissé des joueurs sur les sentiers.

Avant la rencontre, les Blue Jays ont observé un moment de silence pour les victimes de la fusillade survenue dimanche soir, dans un quartier de Toronto.