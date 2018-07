ST. PETERSBURG, Fla. — Gary Sanchez a effectué une très lente course sur le dernier retrait du match et les Rays de Tampa Bay ont tenu le coup pour battre les Yankees de New York 7-6, lundi soir.

Les Yankees ont rempli les sentiers contre Jose Alvarado après un retrait en neuvième manche. Aaron Hicks a forcé un retrait au marbre et Alvarado a obtenu un premier sauvetage quand Sanchez a frappé un roulant. Le receveur des Yankees a joggé au premier but alors que Hicks avait devancé le relais au deuxième coussin.

Jake Bauers a cogné un circuit de trois points pour faire 4-1 en cinquième manche. Il a aussi croisé la plaque à la suite d’une balle passée de Sanchez.

Luis Severino (14-3) a alloué sept points, un sommet cette saison, et 11 coups sûrs en plus de cinq manches. Le droitier de 24 ans a également retiré huit frappeurs sur des prises, joignant Al Downing (644) et Lefty Gomez (511) en tant que seuls lanceurs des Yankees à avoir atteint le plateau des 500 retraits au bâton avec l’équipe avant l’âge de 25 ans.

Daniel Robertson, qui avait mis fin au match de dimanche contre les Marlins de Miami grâce à un grand chelem, a réussi trois coups sûrs dont le dernier, une claque en solo en sixième manche, qui portait la marque à 7-3 Rays.

Matt Andriese (3-4), le deuxième de sept lanceurs utilisés par les Rays, a accordé deux points non mérités en trois manches et deux tiers.

Red Sox 5 Orioles 3

Rick Porcello a distribué six coups sûrs en six manches au monticule, Mitch Moreland a étiré les bras et les Red Sox de Boston ont infligé un revers de 5-3 aux Orioles de Baltimore, dans une série entre la meilleure et la pire équipe des Ligues majeures.

Andrew Benintendi a produit deux points pour les meneurs de la section Est de la Ligue américaine, qui ont remporté 15 de leurs 17 derniers affrontements pour se hisser à 40 matchs au-dessus du seuil de la respectabilité (71-31) pour la première fois depuis 1949.

Porcello (12-4) a retiré six frappeurs sur des prises et a concédé un but sur balles pour améliorer son total de victoires de 2017.

Après que Jonathan Schoop eut cogné un circuit de deux points aux dépens de Brandon Workman en huitième manche, Craig Kimbrel a alloué un simple d’un point à Caleb Joseph en neuvième avant de signer son 32e sauvetage.

Kevin Gausman (4-8) a distribué cinq points, trois coups sûrs et trois buts sur balles pour les Orioles.

Pirates 7 Indians 0 (6 manches)

Josh Harrison a cogné une longue balle de trois points, Gregory Polanco a ajouté un triple de deux points contre Corey Kluber et les Pirates de Pittsburgh ont blanchi les Indians de Cleveland 6-0 en six manches.

Le match a été écourté en raison de trois interruptions qui ont fait perdre deux heures trois minutes.

Kluber (12-6), qui a effectué un premier départ depuis le 12 juillet, a permis sept points, dont trois mérités, en quatre manches. Le gagnant du trophée Cy Young de l’Américaine en 2017 a donné neuf coups sûrs et il a retiré deux adversaires sur des prises.

Trevor Williams (8-7) a blanchi les Indians pendant six manches. Les Pirates ont signé une 10e victoire de suite pour une première fois depuis qu’ils avaient réalisé l’exploit entre le 26 juin et le 5 juillet 2004.

Le circuit de trois points de Harrison est survenu en deuxième manche, après deux erreurs défensives. Il disputait un premier match depuis le 15 juillet.

Athletics 15 Rangers 3

Jonathan Lucroy a cogné un grand chelem et les Athletics d’Oakland ont servi une correction de 15-3 aux Rangers du Texas, signant une 24e victoire à leurs 31 derniers matchs.

Stephen Piscotty a aussi réussi un coup de quatre buts contre le partant des Rangers, Cole Hamels (5-9).

Le droitier des Athletics Brett Anderson (2-2) a retiré six frappeurs sur des prises en six manches au monticule.

Hamels a permis sept points, neuf coups sûrs, deux buts sur balles et il a atteint un adversaire en cinq manches. Le gaucher revendique un dossier de 1-7 et une moyenne de points mérités de 6,41 en 10 départs à domicile cette saison.

Les Athletics (58-43) ont une fiche de 15 matchs au-dessus de la barre de ,500 pour une première fois cette saison. Ils occupent malgré tout le troisième rang de la très relevée section Ouest de l’Américaine, derrière les Astros de Houston et les Mariners de Seattle.

Elvis Andrus a réussi un circuit de deux points pour son 1500e coup sûr en carrière dans les Majeures. Les Rangers montrent un dossier de 4-13 au mois de juillet.

Tigers 5 Royals 4

Jim Adduci a produit deux points grâce à un double en neuvième manche et il est venu marquer le point victorieux à la suite d’un double de James McCann, guidant les Tigers de Detroit vers un gain de 5-4 contre les Royals de Kansas City.

Après que le double d’Adduci contre Brandon Maurer eut créé l’égalité, Jason Hammel a remplacé Maurer au monticule. Il a concédé un double d’un point à McCann sur son premier lancer.

Maurer (0-4) a affronté trois frappeurs en neuvième manche et ils sont tous venus marquer.

Alex Wilson (1-3) a hérité de la victoire. Shane Greene a permis un simple en neuvième manche avant d’enregistrer un 20e sauvetage en 23 tentatives.

Heath Fillmyer, qui effectuait un deuxième départ pour les Royals, a accordé deux points, dont un mérité, trois simples et deux buts sur balles en six manches et deux tiers.

Francisco Liriano, qui a effectué 50 tirs dans les deux premières manches, a concédé trois points et six coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Il n’a pas connu la victoire à ses 11 derniers départs, soit depuis le 28 avril.