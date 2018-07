GENÈVE, Suisse — Didier Deschamps et Zinedine Zidane figurent parmi les 11 candidats en lice pour le titre de meilleur entraîneur FIFA de l’année.

Deschamps a guidé la France à la conquête de la Coupe du monde, et son ex-coéquipier Zidane, vainqueur de la Coupe du monde en 1998, a mené le Real Madrid à un troisième titre consécutif en Ligue des champions.

Zidane, qui a depuis quitté Madrid, a remporté le trophée l’année dernière.

La FIFA a révélé que son panel d’experts a sélectionné cinq entraîneurs parmi les principaux prétendants à la Coupe du monde. Il s’agit des quatre demi-finalistes — Deschamps, Zlatko Dalic, Roberto Martinez et Gareth Southgate — ainsi que le Russe Stanislav Cherchesov.

Pep Guardiola est également en nomination après avoir contribué au championnat de Manchester City dans la Premier League.

Les autres nominés sont: Massimiliano Allegri (Juventus), Juergen Klopp (Liverpool), Diego Simeone (Atletico Madrid), Ernesto Valverde (Barcelona).

Plus tard dans la journée, la FIFA dévoilera les listes des candidats pour les honneurs chez les hommes et les dames.

Les vainqueurs seront annoncés à Londres, le 24 septembre, à la suite d’un scrutin mené auprès des entraîneurs et des capitaines des équipes nationales, ainsi que par des représentants des médias des 211 pays membres de la FIFA, et par un vote en ligne des amateurs.

Quatre femmes et six hommes composent par ailleurs la liste des candidats en vue de l’attribution de l’honneur comme entraîneur de l’année d’une équipe féminine.

Sarina Wiegman, lauréate 2017 qui est à la barre de l’équipe néerlandaise, et Asako Takakura, qui a permis au Japon de s’assurer le titre à la Coupe asiatique féminne.

Parmi les candidats masculins, on retrouve Reynald Pedros, qui a guidé Lyon au doublé Ligue des champions féminine et Ligue française, et le Brésilien Vadao, dont l’équipe a gagné la Copa America féminine.