ISTAMBOUL — Le président turc Recep Tayyip Erdogan a révélé s’être entretenu avec Mesut Ozil à la suite de la décision du milieu de terrain de quitter la sélection nationale allemande. Il a dénoncé «l’attitude raciste» dont il est victime.

Ozil a annoncé sa retraite internationale, dimanche, quelques semaines après l’élimination de l’Allemagne dès la phase de groupes à la Coupe du monde. Il a été critiqué pour avoir accepté de se laisser prendre en photo avec Erdogan avant le tournoi et les élections turques.

Ozil a critiqué la fédération allemande de football, son président, les amateurs et les médias pour ce qu’il considère comme du racisme dans le traitement des personnes ayant des origines turques. Il a défendu sa rencontre avec Erdogan.

Erdogan a déclaré aux journalistes turcs qu’il a parlé à Ozil, lundi. Il a déclaré à Ankara qu’il est «vraiment inacceptable qu’un jeune homme qui a tout donné à l’équipe nationale allemande et qui a contribué à son succès soit confronté à une telle attitude raciste à cause de sa religion.»

La Fédération turque de football a également publié une déclaration, affirmant qu’elle «offre son plein soutien» à Ozil et à sa famille. Elle a également condamné «le traitement, les menaces et les messages désobligeants» à l’endroit d’Ozil et a demandé à la communauté du football de rester unis contre «le racisme et l’intolérance.»