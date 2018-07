FLORHAM PARK, N.J. — Darrelle Revis a accepté un dernier contrat et mis officiellement un terme à sa carrière de joueur de football.

Le demi de coin, qui a régulièrement muselé les meilleurs ailiers espacés adverses en effectuant des couvertures hermétiques, a officiellement pris sa retraite mardi dans l’uniforme des Jets de New York — l’équipe avec laquelle Revis a passé huit de ses 11 saisons dans la NFL.

Le vétéran âgé de 33 ans a conclu une entente d’un jour avec les Jets lors d’une conférence de presse protocolaire organisée dans les locaux de l’équipe, après avoir annoncé jeudi dernier sur les réseaux sociaux qu’il accrochait ses épaulettes pour de bon.

Ses ex-coéquipiers, dont D’Brickashaw Ferguson, et d’autres joueurs actifs, de même que le propriétaire Christopher Johnson, le directeur général Mike Maccagnan et l’entraîneur-chef Todd Bowles ont assisté à l’événement.

«Ç’a été fabuleux, a dit Revis à propos de sa carrière. Mon éthique de travail et mes capacités analytiques m’ont permis de devenir l’un des meilleurs. Ç’a pris beaucoup de travail, semaine après semaine, afin de me préparer et de jouer à un tel niveau contre certains des meilleurs ailiers espacés de la planète.»

Le propriétaire de la légendaire ‘Revis Island’ fut un choix de première ronde, 14e au total, des Jets au repêchage de la NFL en 2007, et il s’est immédiatement établi comme étant l’un des meilleurs demis de coin de la ligue. Revis, dont la tâche consistait habituellement à marquer le meilleur ailier espacé adverse, forçait souvent les attaques à modifier leur plan de match afin de l’éviter.

Il a réussi 29 interceptions en carrière, dont trois pour des touchés — et une sur 100 verges contre les Dolphins de Miami. En 2009, Revis a devancé Charles Woodson pour le titre de joueur défensif par excellence de la ligue.

Revis est aussi reconnu pour ses aptitudes en affaires et à la table de négociations, qui lui ont permis d’empocher plus de 120 millions $US pendant sa carrière.