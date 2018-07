WINNIPEG — Les Jets de Winnipeg ont annoncé mardi qu’ils avaient conclu une entente avec le défenseur Tucker Poolman et l’attaquant Marko Dano.

Poolman a accepté une offre de trois saisons d’une valeur de 2,325 millions $US, tandis que Dano a ratifié un pacte d’un an et 800 000 $.

Poolman, qui est âgé de 25 ans, a disputé 24 rencontres avec les Jets la saison dernière, marquant un but et récoltant une mention d’aide. Il a aussi disputé deux matchs éliminatoires en première ronde.

Dano, qui est âgé de 23 ans, a inscrit deux filets et amassé une mention d’assistance en 23 parties avec les Jets la saison dernière. Les deux buts de l’Autrichien se sont révélés victorieux.

Poolman a été sélectionné en cinquième ronde, 127e au total, par les Jets au repêchage de la LNH en 2013. Dano a été choisi au 27e rang universel la même année par les Blue Jackets de Columbus.