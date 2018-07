CHICAGO — Le joueur de troisième but des Cubs de Chicago Kris Bryant a été tenu à l’écart de la formation partante contre les Diamondbacks de l’Arizona mardi soir en raison d’une inflammation récurrente à l’épaule gauche qui l’a empêché de participer à 16 rencontres cette saison.

Bryant n’a pas joué entre le 22 juin et le 11 juillet en raison de la douleur à l’épaule, qui est particulièrement aiguë lorsqu’il complète son élan. Le gérant Joe Maddon a mentionné que Bryant pourrait aussi rater la partie de mercredi.

Maddon ignore si l’état de santé de Bryant nécessitera des traitements plus importants pendant la saison morte.

Bryant frappe pour une moyenne au bâton de ,276 avec 11 circuits et 44 points produits. Il présente une moyenne de de ,250 avec deux longues balles et huit points produits depuis son retour au jeu.

Le partant des Cubs Yu Darvish, qui n’a pas lancé depuis le 20 mai en raison d’une inflammation au coude droit, a effectué 16 lancers pendant une séance d’échauffement dans l’enclos sans ressentir de douleur, selon Maddon. Darvish présente une fiche de 1-3 avec une moyenne de points mérités de 4,95 en huit matchs depuis qu’il a ratifié un contrat de six ans et 126 millions $US.