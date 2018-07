NEW YORK — Yoenis Cespedes est de retour sur la liste des blessés et les Mets de New York sont encore indécis quant à la possibilité que le frappeur de puissance subisse une intervention chirurgicale qui nécessiterait une guérison d’une durée de huit à 10 mois.

Une annonce était attendue mardi, avant l’affrontement contre les Padres de San Diego, mais quelques minutes avant la rencontre, le porte-parole des Mets, Harold Kaufman, a indiqué que l’équipe attendait toujours les résultats d’un deuxième diagnostic.

Les Mets ont placé Cespedes sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours et ils ont rappelé les joueurs d’avant-champ Jeff McNeil et Phillip Evans du niveau AAA. Evans a amorcé le match au troisième coussin et il frappait au huitième rang.

Le joueur d’utilité Ty Kelly a pour sa part été désigné pour assignation.

Cespedes a subi un examen d’imagerie par résonance magnétique et il a été examiné par un spécialiste, lundi, dans une ultime tentative de déterminer s’il doit passer sous le bistouri afin d’apaiser ses douleurs chroniques au talon. Ces douleurs sont reliées à toutes les blessures au bas du corps qui l’ont souvent tenu à l’écart du terrain depuis qu’il a signé un lucratif contrat de quatre ans d’une valeur de 110 millions $US avec les Mets, en novembre 2016.

Sélectionné deux fois au match des étoiles, Cespedes avait quitté la liste des blessés vendredi, après avoir raté deux mois d’activités en raison d’une blessure à la hanche droite. Il avait frappé un circuit dans une victoire au Yankee Stadium.

L’athlète de 32 ans avait cependant révélé après la partie qu’il devrait peut-être avoir recours à une intervention chirurgicale aux deux talons.