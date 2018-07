ST. PETERSBURG, Fla. — Masahiro Tanaka n’a donné que trois coups sûrs, Austin Romine a produit deux points en remplacement de Gary Sanchez et les Yankees de New York ont blanchi les Rays de Tampa Bay 4-0, mardi soir.

Tanaka (8-2) a retiré les 12 premiers frappeurs auxquels il a fait face avant que C.J. Cron cogne un simple pour amorcer la cinquième manche. Le Japonais a permis un but sur balles et il a retiré neuf adversaires au bâton pour porter à 6-0 sa fiche à l’étranger.

Il s’agissait du sixième match complet de Tanaka dans les Majeures et d’un troisième blanchissage. Son dernier match complet remontait au 27 avril 2017, contre les Red Sox de Boston.

Tanaka a offert un but sur balles à Ji-Man Choi après le coup sûr de Cron en cinquième manche, mais il s’est sorti d’embarras en passant dans la mitaine Daniel Robertson et en forçant Mallex Smith à se compromettre dans un double jeu.

Romine a produit un point à la suite d’un roulant, en cinquième manche, et il a poussé un autre coéquipier au marbre en septième, grâce à un sacrifice.

Sanchez a été placé sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours avant la rencontre en raison d’une blessure à l’aine droite. Le receveur a raté 20 parties entre le 25 juin et le 19 juillet en raison de cette même blessure.

Yonny Chirinos (0-2), tout juste rappelé du niveau AAA, a accordé trois points et six coups sûrs en six manches et deux tiers.

Pirates 9 Indians 4

Starling Marte, Gregory Polanco et Josh Bell ont chacun cogné un circuit de deux points et les Pirates de Pittsburgh ont malmené les Indians de Cleveland 9-4, en route vers leur 11e victoire d’affilée.

Les Pirates ont bousculé les Indians pour une deuxième soirée de suite. Marte a frappé sa longue balle en première manche, a produit trois points et porté à 17 sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr — sa plus longue en carrière.

Polanco a étiré les bras et Corey Dickerson a claqué un triple de deux points lors de la poussée de cinq points des Pirates en deuxième manche. Bell a réussi son coup de quatre buts en cinquième. Les Pirates ont frappé un circuit dans une neuvième rencontre consécutive — un sommet cette saison —, et porté leur total à 22 pendant cette période.

Ils ont gagné 11 matchs de suite pour la première fois depuis leur séquence du 12 au 22 septembre 1996. Les Pirates ont remporté 13 de leurs 14 derniers matchs, et présentent un dossier de 17-8 depuis le 24 juin. Ils ont aussi dominé leurs adversaires 43-8 au chapitre des points marqués à leurs cinq derniers affrontements.

Joe Musgrove (4-4) a alloué deux points et cinq coups sûrs en sept manches de travail, et il a obtenu sa première victoire depuis le 29 juin.

Shane Bieber (5-2), rappelé du club-école AAA de Columbus pour effectuer le départ, a distribué sept points en une manche et deux tiers sur la butte. Cette courte sortie a contraint les Indians à employer sept releveurs différents.