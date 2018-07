OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa ont accordé un contrat d’un an, à deux volets, à l’attaquant Adam Tambellini.

La direction de l’équipe a fait part de la nouvelle dans un communiqué de presse mercredi.

Au passage, l’équipe a précisé que l’entente rapportera à Tambellini 650 000$ s’il évolue dans la LNH, et 85 000 $ s’il est cédé dans la Ligue américaine.

Âgé de 23 ans, Tambellini a inscrit 16 buts et ajouté 16 mentions d’aide pour un total de 32 points en 69 matchs avec Wolf Pack de Hartford, le club-école des Rangers de New York dans la LAH, la saison dernière.

En trois saisons chez les professionnels, l’attaquant de six pieds quatre pouces et 195 livres a marqué 46 buts et ajouté 53 aides pour un total de 99 points en 211 matchs dans la LAH, tous avec Hartford.

Natif de Port Moody, en Colombie-Britannique, Tambellini a été sélectionné par les Rangers en troisième ronde (65e au total) au repêchage de la LNH en 2013.