NEW YORK — Le voltigeur Yoenis Cespedes des Mets de New York subira des opérations aux talons des deux pieds pour soulager des douleurs chroniques et pourrait avoir besoin de huit mois pour s’en remettre.

Les Mets ont annoncé mercredi qu’une imagerie par résonance magnétique et d’autres tests avaient permis de déceler une calcification des os des talons des deux pieds. Le nom de Cespedes avait été placé sur la liste des blessés mardi.

Sélectionné deux fois au match des étoiles, Cespedes avait quitté la liste des blessés vendredi, après avoir raté deux mois d’activités en raison d’une blessure à la hanche droite. Il avait frappé un circuit dans une victoire au Yankee Stadium.

L’athlète de 32 ans avait cependant révélé après la partie qu’il devrait peut-être avoir recours à une intervention chirurgicale aux deux talons.

Ses douleurs, avait-il indiqué, sont reliées à toutes les blessures au bas du corps qui l’ont souvent tenu à l’écart du terrain depuis qu’il a signé un lucratif contrat de quatre ans d’une valeur de 110 millions $US avec les Mets, en novembre 2016.