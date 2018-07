VANCOUVER — Les Canucks de Vancouver en sont venus à une entente de deux ans avec le jeune attaquant Jake Virtanen, à qui ils ont accordé un contrat d’une valeur moyenne annuelle de 1,25 million$.

Âgé de 21 ans et originaire de New Westminster, en Colombie-Britannique, Virtanen a marqué dix buts et ajouté autant de mentions d’aide en 75 parties avec les Canucks en 2017-2018.

Au passage, il a établi des marques personnelles aux chapitres des parties jouées, des buts, des aides, des points et des minutes.

Il a été le meneur chez les attaquants des Canucks avec 155 mises en échec.

L’ailier droit de six pieds un pouce et 229 livres totalise 34 points, dont 17 buts, en 140 rencontres en carrière dans la LNH.

Virtanen a été un choix de premier tour des Canucks, sixième au total, en 2014.

«Nous sommes satisfaits d’en être venus à une entente avec Jake, a déclaré le directeur général Jim Benning dans un communiqué.

«Il apporte des éléments de robustesse et de vitesse à notre alignement et peut aider à créer des occasions de marquer en fonçant au filet adverse. Nous avons hâte de voir Jake continuer d’avancer dans sa carrière et de contribuer de façon régulière aux succès de l’équipe.»