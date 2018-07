ST. PETERSBURG, Fla. — Le gérant des Yankees de New York, Aaron Boone, a déclaré que la nouvelle acquisition de son club, le releveur no 1 Zach Britton, accomplira diverses tâches de l’enclos, tout en précisant qu’Aroldis Chapman conservera le même rôle.

Les Yankees ont acquis Britton des Orioles de Baltimore en retour de trois espoirs — les droitiers Dillon Tate et Cody Carroll, ainsi que le gaucher Josh Rogers —, mardi, une transaction qui devrait donner plus de tonus à l’enclos des New-Yorkais dans le dernier droit.

Chapman a quitté le match du 7 juillet dernier en raison d’inconfort au genou gauche.

«’Chappy’ est notre releveur no 1, a indiqué Boone. Je suis certain que des occasions se présenteront pour d’autres releveurs, comme lors de trois matchs serrés en trois jours. De compter sur autant de releveurs de qualité nous permet de les protéger et les préserver.»

Selon le directeur général, Brian Cashman, le genou de Chapman n’a pas influencé la décision d’acquérir Britton, qui rejoindra ses nouveaux coéquipiers jeudi, à New York, pour le premier match de la série contre les Royals de Kansas City.

L’artilleur de 30 ans rejoint Chapman, David Robertson, Dellin Betances, Chasen Shreve, Chad Green, Jonathan Holder et Adam Warren, un enclos comptant déjà sur beaucoup de bras de qualité.

Britton a amorcé la saison sur la liste des blessés après une déchirure du tendon d’Achille en décembre. Il a effectué ses premiers lancers le 12 juin et a compilé une fiche de 1-0, avec quatre sauvetages et une moyenne de points mérités de 3,45. Il n’a pas alloué de point à ses huit dernières sorties.

Entre le 1er octobre 2015 et le 21 août 2017, il a établi une marque de l’Américaine en convertissant 60 occasions de sauvetage consécutives.

Les Yankees, qui devraient obtenir de l’aide avec le retour au jeu du receveur Gary Sanchez à la fin août ou début septembre, pourraient ne pas avoir terminé leurs emplettes: Cashman souhaite toujours améliorer sa rotation de partants.