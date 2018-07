NEW YORK — La recrue des Mets de New York Corey Oswalt a distribué trois coups sûrs en cinq manches de travail mercredi, en route vers sa première victoire en carrière dans les Ligues majeures, par la marque de 6-4, contre l’équipe de son enfance, les Padres de San Diego.

Le droitier âgé de 24 ans qui a entrepris sa carrière dans le Baseball majeur en avril a grimpé sur la butte après que les Mets eurent annoncé que leur frappeur de puissance, Yoenis Cespedes, avait été opéré aux deux talons.

Oswalt (1-2) a effectué son cinquième départ dans les Ligues majeures, et sa sixième présence au monticule. Il a alloué deux points et deux coups sûrs, en plus d’avoir retiré quatre frappeurs au bâton. Il a quitté après avoir effectué 62 lancers.

Tim Peterson a enregistré quatre retraits, Robert Gsellman a conclu la septième manche et Anthony Swarzak a oeuvré pendant deux manches pour obtenir son quatrième sauvetage en carrière, et son deuxième cette année.

Depuis qu’ils ont balayé les Diamondbacks de l’Arizona du 18 au 20 mai, les Mets avaient perdu 12 séries et partagé les honneurs de cinq autres. Leur séquence de 17 séries sans victoire s’est arrêtée à une du record de concession réalisé en 1982.

Les Padres ont perdu ou partagé les honneurs de leurs 11 dernières séries. Les Mets et les Padres ont les pires dossiers de la Ligue nationale.

Clayton Richard (7-10) a distribué six points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches au monticule.

Dodgers 3 Phillies 7

Scott Kingery a étiré les bras et Carlos Santana a frappé un triple de trois points au cours d’une poussée de cinq points en cinquième manche, permettant aux Phillies de Philadelphie de disposer des Dodgers de Los Angeles 7-3.

Rhys Hoskins a aussi frappé la longue balle pour les Phillies, qui ont porté leur avance en tête de la section Est de la Ligue nationale à un match et demi devant les Braves d’Atlanta.

Jake Arrieta (8-6) a concédé deux points mérités et cinq coups sûrs en six manches de travail pour signer la victoire.

Max Muncy a cogné un circuit, tandis que Joc Pederson et Alex Verdugo ont réussi deux coups sûrs chacun pour les Dodgers.

Seranthony Dominguez a obtenu les quatre derniers retraits pour réussir son 10e sauvetage en 11 opportunités.

Walker Buehler (4-3) a encaissé la défaite.