ST. ANDREWS, Royaume-Uni — L’Américain Kirk Triplett et le Thaïlandais Thaworn Wiratchant ont remis des cartes de 65 (moins-7), jeudi, et ils partagent la tête à l’issue de la première ronde de l’Omnium senior britannique.

Le champion en titre Bernhard Langer a bouclé sa ronde sur l’Old Course en 67 coups. L’un des golfeurs les plus dominants du circuit des 50 ans et plus, Langer est arrivé à St. Andrews avec le statut d’homme à battre.

Langer se retrouve à égalité au cinquième rang en compagnie de David Toms et Scott McCarron. Ce groupe accuse un coup de retard sur Paul McGinley et Stephen Ames, de Calgary, à égalité à moins-6.

Un total de 16 golfeurs ont joué 68 ou moins. Tom Watson, qui est âgé de 68 ans, a presque joué son âge, alors qu’il s’est finalement contenté d’un score de 69 lors d’une journée ensoleillée et venteuse.