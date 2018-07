PHILADELPHIE — Portant une orthèse autour de son genou gauche Carton Wentz a participé à tous les exercices lors du premier entraînement du camp des Eagles de Philadelphie, jeudi.

Environ sept mois et deux semaines après s’être déchiré deux ligaments du genou gauche en décembre lors d’un match face aux Rams de Los Angeles, Wentz a effectué quelques répétitions derrière le centre, principalement au sein de la deuxième unité offensive.

«Il semblait à l’aise, a noté l’entraîneur-chef des Eagles, Doug Pederson. Il a fait des bonnes choses. Bien sûr, il est encore très, très limité dans ce qu’il peut faire. Je crois que nous avons effectué 30 jeux offensifs. C’est bien. C’est un bon départ pour tout le monde.»

Les Eagles se sont entraînés pendant environ deux heures, sans porter leurs épaulettes. Aucun exercice n’impliquait de gros contacts ou de plaqués. Les équipes passent habituellement les trois premiers jours du camp à s’entraîner sans épaulette.

Nick Foles, qui a pris la relève de Wentz la saison dernière et guidé les Eagles vers la victoire au Super Bowl, s’est entraîné avec la première unité offensive jeudi. Foles a affirmé qu’il n’avait pas besoin de confirmation de la part des entraîneurs qu’il serait le quart partant ou non le 6 septembre, quand les Eagles commenceront la défense de leur titre en accueillant les Falcons d’Atlanta au Lincoln Financial Field.

Wentz a indiqué qu’il n’avait pas encore reçu le feu vert des médecins pour encaisser des contacts. Pederson n’était pas en mesure d’offrir un échéancier concernant cette situation, ou si Wentz allait participer à des matchs préparatoires.

«Je ne vais pas le forcer à revenir trop rapidement sur le terrain, a dit Pederson. Je veux être certain qu’il est rétabli à 100 pour cent.»

Wentz, qui a fracassé un record d’équipe en accumulant 33 passes de touché la saison dernière, n’a pas précisé s’il croyait nécessaire qu’il joue au cours du calendrier préparatoire.

«Mon objectif est le 6 septembre, a-t-il dit. On verra pour le reste. Je serai prêt quand je serai prêt.»

Pederson a évité les questions concernant le plan à long terme pour Wentz ou même un plan pour le retour de Wentz au sein de la première unité.

«Nous avons encore beaucoup de temps, a dit Pederson. Il reste six semaines avant le début de la saison. Nous allons évaluer tout le monde. Je ne peux pas prédire tout ce qui peut se produire pendant le camp, mais je ne veux pas précipiter les choses.»